Десятки орловцев потратили маткапитал не по назначению

В Орле вскрыли грубые нарушения при выплате маткапитала.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановую проверку соблюдения порядка осуществления социальных выплат за счет средств бюджета региона. Она прошла в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Объем проверенных средств составил 17,256 миллиона рублей.

Были выявлены нарушения на общую сумму 5,741 миллиона рублей, то есть с нарушениями был потрачен практически каждый третий рубль. В частности, аудиторы вскрыли факты неправомерного расходования бюджетных средств на сумму 4,142 миллиона рублей.

Речь идет о выплате материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законодательством Орловской области. Так, 32 получателя потратили маткапитал на ремонт своего жилья, что запрещено местными законами.

Остальная сумма приходится на необоснованное расходование бюджетных средств: по выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Орловской области, по выплате субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также по выплате государственной социальной помощи гражданам на поддержание жизненного уровня.

Например, в Орле соцслужбы применяли завышенные нормы площади жилья. А при выплате компенсация за коммуналку неверно рассчитывался средний доход семьи. Кроме того выявлено грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета на сумму 1,506 миллиона рублей.

Копия отчета по результатам контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»