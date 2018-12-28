Орловцам предложили 1 января подраться на площади Ленина

Орел присоединится к спортивной акции «Муромская дорожка-2019».

Речь идет о федеральной миссионерско-спортивной акции «Муромская дорожка», организованной столичным общественным движением «Сорок Сороков».

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, 1 января по инициативе молодежного движения «Богоявленская семья», клуба тайского бокса «ПАНЧЕР» и Знаменской богатырской заставы Орел присоединится к ней.

Участники встретятся 1 января в Богоявленском соборе на молебне в память об Илье Муромце. Затем состоится забег по набережной. А в 15:00 на площади Ленина Знаменская богатырская застава проведет шоу «Богатырская силушка».

Организаторы обещают, что все желающие смогут почувствовать дух великой богатырской эпохи и помериться богатырской силой.

ИА «Орелград»