В УМВД наградили юного орловца за помощь пенсионерке

28.12.2018 | 10:54 Новости, Общество

Женщина страдала потерей памяти.

Начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков наградил школьника Ростислава Васильева за активную гражданскую позицию и оказание помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Подросток помог потерявшейся бабушке вернуться домой.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. На одной из остановок мальчик заметил бабушку, которая призналась ребенку, что забыла где живет. Мальчик решил помочь бабушке вернуться домой и на одной из остановок нашел полицейских и попросил их о помощи. Уже в полицейском участке удалось выяснить данные дочери пожилой женщины, которая и забрала ее домой.

Поощрили также родителей мальчика и руководство школы №26, в которой учится подросток. Поздравляя Ростислава Юрий Савенков отметил, что в будущем тот мог бы стать достойным сотрудником органов внутренних дел.

ИА «Орелград»

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