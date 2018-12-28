За воспитание детей в Орле возьмутся «экспресс-бабушки»

«Экспресс-бабушки» в Орловской области появились в августе 2018 года.

«Экспресс-бабушки» в Орловской области появились в августе 2018 года. Главная задача проекта – решение социальных проблем. Участниками становятся семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – одинокие, несовершеннолетние мамы, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. А для пенсионеров – это отличная возможность занять свободное время и проводить его с пользой.

Пока родители зарабатывают деньги, бабушки сидят с детьми, делают с ними уроки, делятся историями, занимаются народным творчеством.

Пока зарегистрировано всего пять волонтеров серебряного возраста: четыре бабушки и один дедушка. Все старше 50, неравнодушные и полны желания поддерживать те семьи, кому нужна помощь, сообщают журналисты телеканала «Первый Областной». Популярностью «экспресс-бабушки» пользуются пока в районах.

Сами бабушки отмечают, что общение с детьми – лучшее лекарство от одиночества и болезней. Журналисты отмечают, что пенсионеры-волонтеры работают бесплатно и их на всех не хватает. Всех желающих ждут в офисе в Орле на Московской,159.

ИА «Орелград»