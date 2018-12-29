Мэрия объяснила, какие дети смогут посещать «продленку»

29.12.2018 | 13:05 Новости, Общество

Право на посещение группы продленного дня обещают сохранить для всех.

Администрация города Орла распространила официальный комментарий по вопросу предоставления права посещения групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях.

Много вопросов породил предстоящий переход на адресную систему питания школьников. Родители небезосновательно забеспокоились – пустят ли их детей в «продленку», если они не оплатят обед своих чад на этот промежуток времени?

«По информации управления образования администрации города Орла, ребенок имеет право посещать группу продленного дня вне зависимости от способа приема пищи, — сообщили в администрации Орла. — Решение о том, чем будет питаться ребенок во время посещения группы продленного дня, — едой, принесенной из дома, либо обедом из школьной столовой, — родители принимают самостоятельно».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования