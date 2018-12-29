Мэрия объяснила, какие дети смогут посещать «продленку»

Право на посещение группы продленного дня обещают сохранить для всех.

Администрация города Орла распространила официальный комментарий по вопросу предоставления права посещения групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях.

Много вопросов породил предстоящий переход на адресную систему питания школьников. Родители небезосновательно забеспокоились – пустят ли их детей в «продленку», если они не оплатят обед своих чад на этот промежуток времени?

«По информации управления образования администрации города Орла, ребенок имеет право посещать группу продленного дня вне зависимости от способа приема пищи, — сообщили в администрации Орла. — Решение о том, чем будет питаться ребенок во время посещения группы продленного дня, — едой, принесенной из дома, либо обедом из школьной столовой, — родители принимают самостоятельно».

ИА «Орелград»