Орловцам объяснили, как выжить на Новый год

Специалисты разъяснили правила здорового застолья.

Эксперты орловского управления Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному проведению новогодних праздников. Они напоминают о том, что «обильное угощение подчас является настоящим испытанием для организма и, к сожалению, может стать причиной заболевания острыми кишечными инфекциями и возникновением пищевых отравлений».

По их мнению, пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда — салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другое. Причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

«Выполнение простых правил поможет предотвратить пищевое отравление и не испортить новогоднее настроение, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Приобретайте продукты в стационарных магазинах, ни в коем случае не покупайте их с рук. При выборе необходимо обращать внимание на дату изготовления продукции и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима в торговом зале».

Не стоит покупать продукты без товарных ярлыков и этикеток. Также специалисты советуют тщательно соблюдать личную гигиену.

ИА «Орелград»