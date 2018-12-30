Муромский ночью считал снегоуборочную технику

Насчитал 64 единицы.
Глава администрации Орла Александр Муромский поздно вечером 29 декабря отправился в объезд города по уборке снега и пересчитывал технику. Об этом он рассказал в своем Instagram.
По словам Муромского, он насчитал 64 единицы техники, которая убирает город.
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Доброй ночи, друзья! Объезжаю город,проверяю уборку от снега.Сейчас на улицах 64 единицы техники,проверил, пересчитал. Чтобы убедиться лично, что отчеты Спецавтобазы совпадают с реальностью. По результатам объезда поручил усилить работу по вывозу снега с прилотковой части улиц. Теперь, после выделения денег Спецавтобазе, есть возможность привлекать в разы больше техники для этой работы.Второе- убрать снег на остановочных карманах. Третье- усилить работу по расчистке тротуаров и посыпке их пескосоляной смесью. Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику. Все адреса, которые вы указали мне здесь и в Инстаграме,также передал для работы ответственным службам. Извините, что не отвечаю на все комментарии, график рабочий не всегда оставляет на это время. Но все они фиксируются и принимаются в работу. Если фото к предыдущему посту были тематической подборкой к актуальной информации, что не понравилось отдельным моим друзьям по соцсетям, то эти сделаны в режиме онлайн). Доброй ночи всем!
«Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику», — написал сити-менеджер.
Муромский напомнил, что «Спецавтобазе» выделили деньги, и предприятие смогло отправить на улицы больше спецмашин. Теперь оно сможет вывезти снег, уже долго лежавший на обочинах, заверил глава администрации.
ИА «Орелград»