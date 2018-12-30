Муромский ночью считал снегоуборочную технику

30.12.2018 | 11:00 Важное, Новости, Общество

Насчитал 64 единицы.

Глава администрации Орла Александр Муромский поздно вечером 29 декабря отправился в объезд города по уборке снега и пересчитывал технику. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Муромского, он насчитал 64 единицы техники, которая убирает город.

View this post on Instagram

Доброй ночи, друзья! Объезжаю город,проверяю уборку от снега.Сейчас на улицах 64 единицы техники,проверил, пересчитал. Чтобы убедиться лично, что отчеты Спецавтобазы совпадают с реальностью. По результатам объезда поручил усилить работу по вывозу снега с прилотковой части улиц. Теперь, после выделения денег Спецавтобазе, есть возможность привлекать в разы больше техники для этой работы.Второе- убрать снег на остановочных карманах. Третье- усилить работу по расчистке тротуаров и посыпке их пескосоляной смесью. Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику. Все адреса, которые вы указали мне здесь и в Инстаграме,также передал для работы ответственным службам. Извините, что не отвечаю на все комментарии, график рабочий не всегда оставляет на это время. Но все они фиксируются и принимаются в работу. Если фото к предыдущему посту были тематической подборкой к актуальной информации, что не понравилось отдельным моим друзьям по соцсетям, то эти сделаны в режиме онлайн). Доброй ночи всем!

A post shared by Александр Муромский (@a_muromsky) on

«Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику», — написал сити-менеджер.

Муромский напомнил, что «Спецавтобазе» выделили деньги, и предприятие смогло отправить на улицы больше спецмашин. Теперь оно сможет вывезти снег, уже долго лежавший на обочинах, заверил глава администрации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования