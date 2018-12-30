Муромский ночью считал снегоуборочную технику

Насчитал 64 единицы.

Глава администрации Орла Александр Муромский поздно вечером 29 декабря отправился в объезд города по уборке снега и пересчитывал технику. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Муромского, он насчитал 64 единицы техники, которая убирает город.

«Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику», — написал сити-менеджер.

Муромский напомнил, что «Спецавтобазе» выделили деньги, и предприятие смогло отправить на улицы больше спецмашин. Теперь оно сможет вывезти снег, уже долго лежавший на обочинах, заверил глава администрации.

ИА «Орелград»