Муромский ночью считал снегоуборочную технику

Доброй ночи, друзья! Объезжаю город,проверяю уборку от снега.Сейчас на улицах 64 единицы техники,проверил, пересчитал. Чтобы убедиться лично, что отчеты Спецавтобазы совпадают с реальностью. По результатам объезда поручил усилить работу по вывозу снега с прилотковой части улиц. Теперь, после выделения денег Спецавтобазе, есть возможность привлекать в разы больше техники для этой работы.Второе- убрать снег на остановочных карманах. Третье- усилить работу по расчистке тротуаров и посыпке их пескосоляной смесью. Работа все время будет вестись в усиленном режиме, невзирая на длинные выходные. Коммунальщики будут работать по своему графику. Все адреса, которые вы указали мне здесь и в Инстаграме,также передал для работы ответственным службам. Извините, что не отвечаю на все комментарии, график рабочий не всегда оставляет на это время. Но все они фиксируются и принимаются в работу. Если фото к предыдущему посту были тематической подборкой к актуальной информации, что не понравилось отдельным моим друзьям по соцсетям, то эти сделаны в режиме онлайн). Доброй ночи всем!