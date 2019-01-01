Орловец из ярости поджег автомагазин

1.1.2019 | 11:42 Новости, Происшествия

Содеянное суд оценил в полтора года колонии

Уголовное дело о поджоге было рассмотрено судом Хотынецкого района. Как следует из материалов, преступление было совершено, предположительно, в новогоднюю ночь 2018 года. Более точное время следствию установить не удалось.

Подсудимый решил навредить своему знакомому, с которым у него сложились личные неприязненные отношения. Он поджег принадлежащий семье противника магазин «Автомир», находящийся в поселке Знаменское. Злоумышленник облил стену магазина заранее приготовленной им легковоспламеняющейся жидкостью.

Преступник скрылся лишь после того, как пламя охватило стену. Впрочем, пожарные отстояли здание. Причиненный зданию ущерб был оценен всего в 8 тысяч рублей. Подсудимый вину не признал, но суд согласился с позицией гособвинителя.

Преступнику назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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