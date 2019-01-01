Под Орлом простили водителя, едва не убившего пассажира

1.1.2019 | 13:43 Новости, Происшествия

Суд закрыл уголовное дело по факту ДТП.

Как сообщили в суде Покровского района, уголовное дело было возбуждено в отношении водителя, ставшего виновником ДТП на автотрассе Орел – Тамбов. Авария произошла в октябре.

Подсудимый находился за рулем личного автомобиля. Правила дорожного движения он нарушил при совершении обгона грузовика с прицепом. Он не рассчитал скорость и расстояние и едва не столкнулся с двигавшейся навстречу машиной.

Водитель успел вывернуть руль. Автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП серьезные травмы получил пассажир, сидевший на переднем сидении.

В суде потерпевший заявил ходатайство о закрытии уголовного дела в связи с примирением сторон. Он рассказал, что виновник ДТП полностью загладил причиненный ему вред. Суд согласился с представленными доводами и закрыл дело на водителя.

ИА «Орелград»

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