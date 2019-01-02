В Болхове под Новый год пьяный орловец зарезал знакомого

2.1.2019 | 14:26 Новости, Происшествия

Конфликт между мужчина вспыхнул на почве ревности.

30 декабря в одной из квартир дома в Болхове было обнаружено тело 48-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, конфликт разгорелся 30 декабря. Потерпевший в компании сожительницы и ее бывшего мужа вместе распивали спиртные напитки. Позже из-за ревности мужчина ударил женщину ножом в спину. Обвиняемый, не долго думая, схватил нож и зарезал в ответ потерпевшего.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — пишет пресс-служба регионального СКР.

ИА «Орелград»

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