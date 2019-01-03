В Орле попытаются сохранить опытных работников

3.1.2019 | 12:54 Новости, Общество

Сотрудников предпенсионного возраста ожидает учеба.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, изменения в нормативно-правовых актах, которые были приняты в 2018 году, вступают в силу с Нового года. По прогнозам, они положительно повлияют на экономическую ситуацию в регионе.

«В соответствии с изменениями повышается пенсионный возраст, — напомнили в управлении, — в связи с чем из экономики не уходят опытные работники, профессионалы своего дела, еще полные сил и желания оставаться в «обойме», приносить пользу обществу».

Ожидается, что к 2024 году возможность принять участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получат порядка 1,8 тысячи орловских предпенсионеров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования