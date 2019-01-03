В Орле попытаются сохранить опытных работников

Сотрудников предпенсионного возраста ожидает учеба.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, изменения в нормативно-правовых актах, которые были приняты в 2018 году, вступают в силу с Нового года. По прогнозам, они положительно повлияют на экономическую ситуацию в регионе.

«В соответствии с изменениями повышается пенсионный возраст, — напомнили в управлении, — в связи с чем из экономики не уходят опытные работники, профессионалы своего дела, еще полные сил и желания оставаться в «обойме», приносить пользу обществу».

Ожидается, что к 2024 году возможность принять участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получат порядка 1,8 тысячи орловских предпенсионеров.

ИА «Орелград»