В Орле презентовали уникальный проект

Презентация ресурса «Русский язык: через прошлое в будущее» прошла в ОГУ.

В ОГУ имени Тургенева состоялась презентация образовательного и просветительского электронного ресурса «Русский язык: через прошлое в будущее». Как рассказали в опорном вузе, ее посетили более 90 человек. Проект реализуется в рамках гранта Министерства просвещения РФ.

«Основная цель – создание и развитие образовательного и просветительского сайта, который посвящен проблемам изучения русского языка, и который позволяет представить тренировочные, контрольно-измерительные материалы, научные труды ученых, научно-популярную филологическую информацию, образцовые тестовые материалы на русском языке в историческом аспекте», — отметила проректор по научной и проектно-инновационной деятельности Лариса Борисоглебская.

Для реализации проекта потребовалось разработать программы курсов старославянского языка и исторической грамматики. Было намечено по 25 тем в каждом курсе. Главная идея состояла в том, чтобы платформа стала местом, где студент может потренироваться в сложных лингвистических дисциплинах и получить необходимый объем информации.

Ресурс состоит из сайта, содержащего тезисы лекций и другие материалы по старославянскому языку и исторической грамматике, а также образовательной веб-платформы, вход на которую осуществляется непосредственно с сайта. Здесь преподаватели смогут организовать учебный процесс, в том числе, индивидуально для каждого студента с помощью матрицы назначения заданий.

ИА «Орелград»