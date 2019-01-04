Названо число писем, отправленных орловцами Деду Морозу

В Орле подвели итоги Всероссийской акции.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в декабре впервые была проведена акция «Почта Деда Мороза». Она прошла при содействии сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Сообщается, что в период с 6 по 27 декабря 45 маленьких жителей нашего региона направили письма Деду Морозу в город Великий Устюг Вологодской области с новогодними пожеланиями и поздравлениями.

Письма были отправлены через общественную приемную Роспотребнадзора и консультационный центр ФБУЗ.

ИА «Орелград»