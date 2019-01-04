Орловские депутаты попросили ордена

4.1.2019 | 15:19 Новости, Политика

Награды могут получить два вице-спикера горсовета.

В Орле вступили в силу решения Орловского городского Совета народных депутатов принятые на сорок седьмом заседании. Речь идет о ходатайствах — о представлении к награждению государственной наградой Российской Федерации.

В частности, нардепы попросили орден Почета для заместителя председателя Орловского горсовета Раисы Дубровской «за активную общественную деятельность, многолетнюю плодотворную работу в представительном органе местного самоуправления, большой вклад в социально-экономическое развитие города Орла».

Для другого вице-спикера – Сергея Себякина – горсовет просит орден Дружбы «за активную общественную деятельность, многолетнюю плодотворную работу в представительном органе местного самоуправления, большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей экономики города Орла».

ИА «Орелград»

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