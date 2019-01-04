В Орле уборщица «Бургер Кинга» обчистила посетителя

Женщина чудом избежала уголовного наказания.

Дело о краже чужого имущества рассмотрел суд Железнодорожного района Орла. Перед ним предстала уборщица ресторана «Бургер Кинг», расположенного в гипермаркете «Европа» на улице Московской.

Как следует из материалов дела, в октябре 2018 года женщина выполняла свои непосредственные трудовые обязанности, связанные с уборкой посуды со столов ресторана.

На одном из них она увидела оставленный посетителем айфон. Уборщица огляделась и убедилась в том, что за ней никто не наблюдает. Затем спрятала айфон под подносом с посудой и унесла его в подсобное помещение.

Вскоре посетитель вернулся за забытым мобильником. Кражу быстро раскрыли при помощи записи с камеры видеонаблюдения. Впрочем, женщине повезло. Потерпевший великодушно простил ее после того, как она принесла свои извинения. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда.

Лишь в судебном заседании оно было закрыто в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»