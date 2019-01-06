Появилось видео победы орловской команды в финале КВН

6.1.2019 | 14:03 Новости, Общество

Запись финальной игры появилась на Youtube.

Официальный канал КВН выложил на Youtube запись игры орловской команды «Такая история». Она представляла ОГУ имени Тургенева в Телевизионной Международной Лиге. Как рассказали в опорном вузе, команда стала победителем. Правда, запись победной игры появилась в Сети лишь спустя месяц после этого события.

«Такая история» одержала «оглушительные победы», начиная с успешного штурма Открытой лиги КВН ОГУ и заканчивая победой в Юго-Западной лиге. 2 декабря в копилку ее достижений добавилось первое место в Телевизионной Международной лиге.

Все этапы проходили в Минске, участниками стали 25 команд. Семь из них вышли в финал. «Ни одна команда из Орла раньше не достигала таких результатов, — отметил Евгений Андреенко, капитан команды «Такая история». — Мы до этого участвовали во многих телевизионных лигах, проходили в финал, но, увы, ни разу не выигрывали».

ИА «Орелград»

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