Появилось видео победы орловской команды в финале КВН

Запись финальной игры появилась на Youtube.

Официальный канал КВН выложил на Youtube запись игры орловской команды «Такая история». Она представляла ОГУ имени Тургенева в Телевизионной Международной Лиге. Как рассказали в опорном вузе, команда стала победителем. Правда, запись победной игры появилась в Сети лишь спустя месяц после этого события.

«Такая история» одержала «оглушительные победы», начиная с успешного штурма Открытой лиги КВН ОГУ и заканчивая победой в Юго-Западной лиге. 2 декабря в копилку ее достижений добавилось первое место в Телевизионной Международной лиге.

Все этапы проходили в Минске, участниками стали 25 команд. Семь из них вышли в финал. «Ни одна команда из Орла раньше не достигала таких результатов, — отметил Евгений Андреенко, капитан команды «Такая история». — Мы до этого участвовали во многих телевизионных лигах, проходили в финал, но, увы, ни разу не выигрывали».

ИА «Орелград»