В Орле в нескольких домах отключат воду

До 18 часов не будет ее в Северном районе.

В канун Рождества несколько домов в областном центре останутся без воды. Как сообщает пресс-служба мэрии, до 18.00 будет временно отключено водоснабжение абонентов части Северного района Орла, ограниченной улицами Родзевича-Белевича, Рощинская, Раздольная, Михалицына и Московским шоссе (с учетом пер. Артельный).

По информации диспетчера МПП ВКХ «Орелводоканал», воду отключили из-за ремонтных работ на водоводе д-600мм по ул. Металлургов (в районе дома №86).

ИА «Орелград»