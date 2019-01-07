В Орловской области в ДТП погибли три человека

7.1.2019 | 13:57 Важное, Новости, Происшествия

Еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Орловской области столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Pathfinder, погибли три человека, сообщили в пресс-службе регуправления МВД. Авария случилась 7 января около 10.00 в районе деревни Гостиново Свердловского района.

Все погибшие находились в отечественной легковушке. 28-летний водитель и 54-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, 57-летний пассажир — в больнице.

Водителя и пассажирку Nissan Pathfinder госпитализировали с тяжелыми травмами. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и ОМВД России по Свердловскому району. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»

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