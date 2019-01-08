Орловских чиновников ограничили в расходах

Затраты на содержание органов власти втиснули в законодательные рамки.

Правительство Орловской области утвердило нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований региона на 2019 год. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

Размер норматива устанавливает долю расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. То есть это тот процент расходов бюджета, за пределы которого чиновникам выходить нельзя.

Норматив установлен для каждого города, района и сельского поселения. Он был рассчитан по специальной формуле, учитывающей показатели прошлых лет, в том числе налоговые и неналоговые поступления, задолженность, уровень оплаты труда чиновников и другое.

Например, норматив для города Ливны установлен в размере 0,200, для Мценска – 0,185, для Орловского района – 0,182 и так далее. Отметим, что для многих сельских поселений Орловской области он установлен в размере 0,850, то есть почти все средства местной казны будут уходить на содержание органов власти.

Все, что чиновники потратят на себя свыше установленного порога, будет считаться нарушением бюджетного законодательства РФ.

ИА «Орелград»