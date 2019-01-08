УФСИН сообщило о поединке между осужденными

8.1.2019 | 15:40 Новости, Общество

Поединок был организован в честь Нового года и оказался кулинарным.

В колонии-поселении №3 под Орлом прошел «Кулинарный поединок» между осужденными. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. Участники соревновались в двух номинациях: «Лучший торт» и «Лучший салат».

— Строгие и взыскательные судьи учитывали не только вкусовое качество блюда, но и его оригинальность и эстетический вид, — пояснили в УФСИН.

Также сообщается, что в оценке «кулинарных шедевров» помимо членов жюри приняли участие все присутствующие. Поединок закончился награждением победителей, чаепитием и дегустацией.

ИА «Орелград»

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