В Орле обманули родителей юных спортсменов

Дело о необычном мошенничестве рассмотрел суд Железнодорожного района.

Суд Железнодорожного района города Орла признал местную жительницу виновной в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Было установлено, что ее дочь занимается в спортивной школе олимпийского резерва.

Подсудимая знала о том, что для учеников планируется поездка на соревнования по спортивной акробатике. Она «взяла на себя инициативу по организации указанной поездки через туристическое агентство». Родителям юных спортсменов сообщила, что стоимость с человека будет составлять 10 тысяч рублей. Схема была простой.

В социальной сети «Вконтакте» она создала специальный чат. В нем распространила «ложные сведения о том, что для оформления поездки на соревнования следует оплатить 10 тысяч рублей, при этом необходимо сразу внести предоплату в сумме 5 тысяч рублей». Женщина указала реквизиты банковской карты своего сына, вероятно, для того, чтобы отвести от себя подозрения.

Родители начали переводить ей средства. Как установили следствие и суд, мошенница могла получить 240 тысяч рублей. Получила же около 220 тысяч и распорядилась ими по собственному усмотрению. Поняв, что их обманывают, родители обратились в полицию. По результатам проверки было заведено уголовное дело.

Подсудимая полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде 440 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного ущерба.

ИА «Орелград»