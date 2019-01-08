В Орловской области подорожает социальный проездной

Тариф на проезд изменили областные власти.

Документ подписал глава Орловской области Андрей Клычков. Он внес изменения в постановление правительства региона «О едином социальном проездном билете». С 2015 года его стоимость составляла 350 рублей.

Согласно изменениям с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области будет действовать единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей с фиксированным количеством поездок (60 поездок) сроком действия 33 календарных дня с момента пополнения.

В преамбуле к постановлению говорится, что оно принято «в целях совершенствования порядка обеспечения отдельных категорий граждан единым социальным проездным билетом для проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении».

Пополнение единого социального проездного билета возможно начиная с 32 календарного дня со дня последнего пополнения. Оставшиеся неизрасходованные поездки на момент пополнения аннулируются. С момента пополнения начинается новый срок действия единого социального проездного билета.

ИА «Орелград»