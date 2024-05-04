Тысячи орловцев потребовали налоговых вычетов

4.5.2024 | 10:00 Важное, Новости, Экономика

Имущественные вычеты потянули на огромную сумму в 7,6 миллиарда рублей.

Управление ФНС по городу Орлу. Фото: ИА “Орелград”

Как сообщило Управление ФНС России по Орловской области, в первом квартале 2024 года более 20,5 тысячи налогоплательщиков региона заявили свое право на получение имущественных налоговых вычетов по приобретению жилья, включая уплаты процентов по займам на приобретение недвижимости. Налоговики отмечают, что по сравнению с прошлым годом общая сумма вычетов выросла на 10,2 процента. Так, в этом году орловцам были предоставлены имущественные вычеты на 7,6 миллиарда рублей, что на 772,4 миллиона рублей больше, чем было в 2023 году.

УФНС напоминает, что официально трудоустроенные граждане РФ имеют право на получение от государства налогового вычета в размере 13 процентов от общей суммы затрат в пределах установленных размеров. Например, вернуть указанные 13 процентов можно с суммы расходов на строительство и приобретение жилья или земли под него при погашении процентов по целевым займам, но не более 3 миллионов рублей. При расчете налогового вычета в случае строительства нового жилья или его приобретения на территории России, максимальная сумма учитываемых налоговиками расходов составляет 2 миллиона рублей. То есть, налогоплательщику в этом случае удастся вернуть не более 260 тысяч рублей.

«Осуществить возврат 13 процентов от понесенных затрат можно у работодателя (написав заявление и приложив к нему подтверждающие документы), представив декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ в налоговый орган или направив уведомление через личный кабинет налогоплательщика в соответствии с упрощенным порядком предоставления налогового вычета», – говорят в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»


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