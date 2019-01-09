Мэрия: ночью Орел убирали почти 100 единиц техники

Сегодня на улицы вывели только 16 спецмашин

В ночь на 9 декабря Орел от снега убирали 98 спецмашин, в том числе 58 самосвалов, 12 комбинированных дорожных машин, 14 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, шнекоротор, 5 тракторов, 2 погрузчика «вилли» и 4 автогрейдера. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Сегодня на улицах города работают 16 единиц техники. Вручную Орел убирают еще 72 человека. Вывезено 8650 кубометров снега.

По данным орловского Гидрометцентра, сегодня и завтра в Орле ожидается небольшой снег.

ИА «Орелград»