За первую неделю года 1900 орловцев заболели гриппом и ОРВИ

Большинство из них – дети до 14 лет.

Почти 1900 жителей Орловской области заболели гриппом и ОРВИ в период с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как и обычно, большинство заболевших (68,3%) – дети до 14 лет. В ведомстве добавили, что об эпидемии нельзя говорить в случае ни с одной возрастной группой.

Из числа заболевших ОРВИ и гриппом госпитализированы были только 2,8%. Роспотребнадзор рекомендует не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к медикам.

ИА «Орелград»