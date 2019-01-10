Как бывшие депутаты облсовета отсуживают миллионы из бюджета

Список дел идет на десятки, и суды не могут отказать «бедным» народным избранникам

Конец прошлого года ознаменовался валом исков от бывших слуг народа. Ситуация такова, что ранее в Орловской области был принят ряд законов, которые позволяли выплачивать денежное содержание лицам, которые занимали должности не менее трех лет в различных уровнях власти.

В эту категорию попали депутаты, занимавшие должности в областном или районном советах народных депутатов (спикеры, вице-спикеры, руководители комитетов). Отдельно нужно пояснить, что рядовой депутат не может получить выплаты — на них претендуют только те, у которых есть запись в трудовой книжке. Однако, как оказалось, таких не мало.

После того как они начали выходить на пенсию, оказалось что Орловская область тратит на бывших депутатов около 200 миллионов в год. При уровне доходов орловского бюджета это очень большие деньги, особенно на фоне частичной отмены школьного питания, разваливающихся муниципальных предприятий и элементарной нехватки денег на уборку улиц.

Нюанс получения выплат депутатами состоит в том, что они носят заявительный характер. То есть когда депутат выходит на пенсию, ему назначают выплаты за стаж работы и из пенсионного фонда выплачивают пенсию. В этот момент у него возникает право попросить доплату. Не стесняясь, они просят.

Поначалу выплаты шли исправно, но ввиду сложной экономической ситуации облсовет прекратил эти выплаты и обосновал всем получающим средства о сложностях финансирования. Тем не менее бывшие народные избранники не вняли мольбам нынешних властей и пошли в суды.

Издание РИА57 сделало подборку решений, в которых в открытом виде опубликованы фамилии тех, кто отсудил выплаты. По информации издания, только в одном районном суде удовлетворены требования Чиненова Н.В., Фомина А.И., Мельника Е.Е., Писарева А.И., Лыкова В.А., Кононыгина А.С., Полякова А.Ф., Дрогайцева А.Н., Васильева В.В., Александрова В.М., Толстых В.Т., Кирина А.М., Бурых И.А., Ерохиной Т.И., Злобина А.С.. В районах ситуация практически повторяется. Десятки исков ждут своего рассмотрения.

Например, ежемесячные выплаты одного депутата облсовета на пенсии составляют порядка 30 тысяч рублей. А бывший депутат, возглавляющий агрокомплекс, отсудил еще и не выплаченные средства в размере 1.5 миллиона рублей. К этой сумме следует прибавить ежемесячные выплаты.

Самое печальное, что решения в этой ситуации нет. У закона нет обратной силы, как, впрочем, нет и совести у депутатов, которые всегда стремятся жить лучше и богаче тех, кто их избрал — хоть при исполнении обязанностей, хоть на пенсии.

ИА «Орелград»