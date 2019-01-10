Орловцам дали шанс спасти памятники

Жители региона могут воспользоваться новой законодательной нормой.

Волонтеров разрешено привлекать к участию в работах по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Соответствующие поправки были внесены в статью 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

«Законодателем определено, что теперь в проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры)», — уточнили в прокуратуре региона.

Изменения уже вступили в законную силу. Впрочем, особенности участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия, а также виды работ, в которых они могут участвовать, будут дополнительно регламентированы правительством РФ.

ИА «Орелград»