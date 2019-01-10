Орловские заключенные блеснули костюмами

Красочное представление прошло в исправительной колонии под Орлом.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, красочное костюмированное представление прошло в исправительной колонии №6, в которой содержатся осужденные женщины. Мероприятие было организовано в рамках празднования Нового года и Рождества.

«Больше месяца коллективы отрядов готовили костюмы, используя самые разнообразные материалы: ткани, синтепон, полиэтиленовые пакеты, открытки, картон и другие подручные средства, — рассказали в пресс-службе УФСИН. — Многие отряды представили зрителям целые коллекции, начиная от героев любимых сказок и новогодней феерии, заканчивая шахматным царством и древнегреческой мифологией».

Женщины не просто показывали костюмы, а сопровождали свое выступление целой актерской постановкой.

Сообщается, что осужденным помогали начальники отрядов — подбирали материалы и музыкальное сопровождение, ставили танцы и репетировали сцены, а также настраивали участниц на победу.

ИА «Орелград»