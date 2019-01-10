Путин решил судьбу орловских судей

10.1.2019 | 13:00 Новости, Общество

Назначение судей произошло в Орловской области.

Соответствующий указ еще 30 декабря 2018 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает региональное управление судебного департамента.

Согласно указу Наталья Шуклина назначена на должность председателя Северного районного суда города Орла. Срок ее полномочий составит шесть лет.

Наталья Ракова на такой же срок стала председателем Покровского районного суда, а Ольга Хромова — зампредседателя Ливенского районного суда. Юлия Мелкозерова стала судьей Орловского района на неограниченный срок полномочий.

ИА «Орелград»

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