Двух орловцев уличили в создании незаконной фирмы

СК СКР по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении двух орловцев, которых подозревают в незаконном образовании юридического лица и документов для создания фирмы.

По данным следствия, в марте 2017 года 37-летний орловец, задумывая зарегистрировать фирму на подставное лицо, обратился к своему 27-летнему знакомому. Предприниматель попросил за денежное вознаграждение его паспорт для оформления юрлица.

«Молодой человек, будучи осведомленным о том, что он не будет осуществлять управление юридическим лицом, согласился с поступившим предложением, после чего предоставил необходимые документы в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области для регистрации юридического лица», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.

ИА «Орелград»