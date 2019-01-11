Названы самые богатые работники Орловской области

Меньше всех в регионе зарабатывают почтальоны.

По данным областных властей, наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы в нашем регионе сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности. По состоянию на конец прошлого года они зарабатывали в среднем по 15 тысяч рублей, что составляло на тот момент 56,8 процента от среднеобластного уровня.

Заработок работников гостиниц и предприятий общественного питания составил 17 тысяч рублей (64,4 процента средней по региону зарплаты), работников, занятых административной деятельностью, – 176 тысячи (66,7 процента), работников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, – 20,4 тысячи рублей (77,3 процента).

Самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в организациях финансовой и страховой сферы — 42,2 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднюю зарплату по региону. Работники сферы государственного управления зарабатывают по 34,9 тысячи рублей в месяц, что на 32,2 процента превышает среднеобластной уровень.

ИА «Орелград»