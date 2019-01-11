В Орле ищут двух пропавших детей

О местонахождении мальчиков ничего неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательной группы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Поиск пропавших детей Орел» разместили пост о том, что накануне, 10 января, пропали два подростка: 13-летний Никита Сиротинин и 17-летний Кирилл Савинский. Пока дети числятся пропавшими без вести.

Известно, что Никита 10 января ушел из школы №20. Был одет в черную куртку, синие джинсы, кроссовки темного цвета. Среди примет называют светлые волосы и худощавое телосложение.

Кирилл в тот же день ушел из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Был одет в черную болоньевую куртку, спортивные брюки серого цвета, красную бейсболку, синюю толстовку с надписью белого цвета «Kiss as». Уточняется, что на запястье левой руки у мальчика есть татуировка FuTUpe.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, просят незамедлительно сообщить по телефону дежурной части поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 22-23-01 или 8 (995) 086-50-51.

ИА «Орелград»