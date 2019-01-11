В Орле экс-полицейского будут судить за пытки задержанного

11.1.2019 | 14:44 Важное, Новости, Общество

Мужчина и двое его коллег требовали от орловца сознаться в преступлении, которое он не совершал

Следственный комитет по Орловской области передал в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника уголовного розыска, который вместе с двумя коллегами пытал задержанного, требуя признательных показаний. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Орле еще в феврале 2010 года. Трое полицейских в отделе УГРО избивали и пытали задержанного мужчину, требуя от него сознаться в преступлении, которое он не совершал. В качестве орудий пыток использовались «противогаз и другие предметы».

Долгое время полицейскому, чье дело сейчас ушло в суд, удалось скрываться от правосудия. Но в июле 2018 года его все-таки задержали и отправили под стражу. Один из его коллег уже осужден и отбывает наказание, а третий участник преступления до суда не дожил.

ИА «Орелград»

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