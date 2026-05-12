Орловцы совершили покупки на 54 миллиарда рублей

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, с января по март текущего года покупателям региона с применением контрольно-кассовой техники (ККТ) было выдано около 71,1 миллиона кассовых чеков на общую сумму почти 54 миллиарда рублей. Средний чек составил 766 рублей. По данным ведомства, всего на территории Орловской области зарегистрировано более 16,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники. Это позволяет налоговой службе в онлайн-режиме отслеживать все легальные покупки, пояснили в пресс-службе регионального УФНС.

В частности, в рамках ведомственного проекта «Общественное питание» сотрудники областной налоговой службы проводят анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и выявляют нарушения требований законодательства о применении ККТ. Чтобы избежать возможных нарушений, УФНС рекомендует предпринимателям и потребителям узнать об особенностях применения ККТ, ее регистрации, снятии с учета, формировании кассового чека и работе с фискальным накопителем на официальном сайте ФНС России в разделе «Контрольно-кассовая техника».

Если чек не выдали или сформировали его с нарушениями, покупатель может сообщить об этом в налоговый орган через мобильное приложение «Проверка чеков». Рост количества выданных чеков свидетельствует о постепенном выходе расчетов из тени. Однако работа по выявлению нарушителей продолжается. Ранее налоговая служба напомнила, что реформа в данной сфере началась в России десять лет назад. И за это время, по мнению специалистов, она кардинально изменила взаимодействие бизнеса с налоговой службой.

«Новый механизм фиксации расчетов решил большинство проблем теневой экономики и занижения налоговой базы, – отметила ранее руководитель орловского УФНС Ирина Емельянова на оперативном совещании. – Появилась возможность бесконтактного администрирования в режиме онлайн, заложены механизмы эффективного гражданского контроля».

По данным ведомства, около 90 процентов заявлений на регистрацию контрольно-кассовой техники орловские налогоплательщики подают дистанционно, через личный кабинет налогоплательщика. В областной налоговой службе добавили, что в настоящее время кассовая реформа продолжается, но акцент смещается на точечную отработку отдельных отраслей экономики. В частности, такие кассы были введены на рынках и в сфере общепита.

