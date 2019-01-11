В Орловской области за два дня случилось два ДТП со скорыми

11.1.2019 | 11:41 Новости, Происшествия

К счастью, без погибших. 

Об аварии, которая произошла накануне, 10 января, в Ливнах сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области. Уточняется, что водитель машины скорой помощи на нерегулируемом перекрестке улиц Челпанова и Воронежская не уступил дорогу водителю автомобиля «Ауди-80».

В результате ДТП пассажирка «Ауди» получила травмы. После оказания медицинской мощи была отпущена домой.

9 января авария со скорой произошла в областном центре на пересечении улиц Октябрьской и Пионерской. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте«. Среди причин жители города называют простую невнимательность на дороге.

ИА «Орелград»

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