В Орловской области за два дня случилось два ДТП со скорыми

К счастью, без погибших.

Об аварии, которая произошла накануне, 10 января, в Ливнах сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области. Уточняется, что водитель машины скорой помощи на нерегулируемом перекрестке улиц Челпанова и Воронежская не уступил дорогу водителю автомобиля «Ауди-80».

В результате ДТП пассажирка «Ауди» получила травмы. После оказания медицинской мощи была отпущена домой.

9 января авария со скорой произошла в областном центре на пересечении улиц Октябрьской и Пионерской. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте«. Среди причин жители города называют простую невнимательность на дороге.

ИА «Орелград»