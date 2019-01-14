Льготникам выделят 30 млн рублей на жилье под Орлом

В Орловском районе отредактировали муниципальную программу.

Администрация Орловского района утвердила в новой редакции муниципальную программу стимулирования жилищного строительства. Она была принята в 2015 году. Документом предусмотрено оказание мер социальной поддержки нескольким категориям граждан.

Так, она предусматривает обеспечение жильем 11 ветеранов Великой Отечественной войны, 6 ветеранов боевых действий, 25 молодых семей и 82 детей-сирот. Согласно новой редакции программы объем финансирования в 2019 году составит 14,538 миллиона рублей, в 2020 году – 14,986 миллиона.

«Возможность строительства, приобретение и найма жилья стимулирует граждан к эффективному, производительному труду, в значительной степени формирует их отношение к государству, поскольку именно государство является гарантом реализации конституционного права граждан на жилище», — говорится в преамбуле к документу.

ИА «Орелград»