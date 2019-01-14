Орловчанка сыграет в матче всех звезд

Ольга Иноземцева выступит в звездном турнире АСБ.

Защитник женской сборной Орловского опорного университета Ольга Иноземцева сыграет в «Матче звезд» Ассоциации студенческого баскетбола. Как пояснили в ОГУ имени Тургенева, наша баскетболистка стала победительницей SMS-голосования, организованного руководством лиги.

Ольга Иноземцева — студентка четвертого курса института естественных наук и биотехнологий. Выступает за женскую баскетбольную команду ОрелГУ в городских турнирах, а также матчах АСБ.

Еще одному представителю Орла – нападающему мужской команды Руслану Власову — немного не хватило, чтобы пройти отбор.

«Матч звезд» АСБ пройдет с 24 по 26 января 2019 года в Великом Новгороде. Турнир будет посвящен памяти прославленного баскетболиста Сергея Белова, которому 23 января ему исполнилось бы 75 лет. Помимо матча, в рамках турнира пройдут мастер-классы, семинары и шоу-программа с участием лучших российских игроков.

Отметим, что в 2017 году выставочную игру принимал Орел. За сборную «Запада» тогда сыграли наши земляки Александр Дубняков, Никита Потапов и Диана Борзенкова.

ИА «Орелград»