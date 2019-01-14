Появилось видео разрушений на мусорном заводе под Орлом

14.1.2019 | 15:16 Новости, Общество

Завод продолжил переработку мусора несмотря на обрушение навеса.

 

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 января на орловском полигоне ТБО. Навес, под которым складировался мусор, не выдержал и сложился. Сообщалось, что сотрудники полигона справились с последствиями происшествия без помощи спасателей. Кроме того, уточнялось, что переработка ТБО была остановлена.

В записи видно, что работы на территории завода в зоне обрушения навеса ведутся. Сотрудники завода разбирают упавшие конструкции.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику экозащитников, которые отмечают катастрофическое состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства. Завод отходы не забирал – часть из них попросту отправлялась на полигон, увеличивая его масштабы.

Сейчас в Орловской области начал работать региональный мусорный оператор – УК «Зеленая роща». Орловщина адаптируется к мусорной реформе, новым правилам перевозки и переработки отходов. Установлены новые тарифы для населения.

ИА «Орелград»

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