Появилось видео разрушений на мусорном заводе под Орлом

Завод продолжил переработку мусора несмотря на обрушение навеса.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 января на орловском полигоне ТБО. Навес, под которым складировался мусор, не выдержал и сложился. Сообщалось, что сотрудники полигона справились с последствиями происшествия без помощи спасателей. Кроме того, уточнялось, что переработка ТБО была остановлена.

В записи видно, что работы на территории завода в зоне обрушения навеса ведутся. Сотрудники завода разбирают упавшие конструкции.

Напомним, что недавно орловский полигон попал под критику экозащитников, которые отмечают катастрофическое состояние окружающей среды в районе полигона и вопиющие нарушения законодательства. Завод отходы не забирал – часть из них попросту отправлялась на полигон, увеличивая его масштабы.

Сейчас в Орловской области начал работать региональный мусорный оператор – УК «Зеленая роща». Орловщина адаптируется к мусорной реформе, новым правилам перевозки и переработки отходов. Установлены новые тарифы для населения.

ИА «Орелград»