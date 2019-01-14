Сбор урожая обошелся орловцу в 1 год тюрьмы

14.1.2019 | 14:00 Новости, Общество

Житель Орла предстал перед судом после поездки в Мценский район.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Советского района, вынесенный в отношении жителя Орла. В августе прошлого года он был задержан сотрудниками полиции. При личном осмотре у него были обнаружены три свертка с растительной высушенной и измельченной массой.

Экспертиза показала, что в свертках находился каннабис (марихуана). Задержанный признался, что изготовил наркотическое средство для личного употребления. Он рассказал, что урожай дикой конопли собрал недалеко от животноводческой фермы в деревне Алешня Мценского района.

Общая масса изъятого у него наркотика превысила 227 граммов, что является крупным размером. Мужчина признал вину. Его наказали 1 годом лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования