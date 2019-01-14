Сбор урожая обошелся орловцу в 1 год тюрьмы

Житель Орла предстал перед судом после поездки в Мценский район.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Советского района, вынесенный в отношении жителя Орла. В августе прошлого года он был задержан сотрудниками полиции. При личном осмотре у него были обнаружены три свертка с растительной высушенной и измельченной массой.

Экспертиза показала, что в свертках находился каннабис (марихуана). Задержанный признался, что изготовил наркотическое средство для личного употребления. Он рассказал, что урожай дикой конопли собрал недалеко от животноводческой фермы в деревне Алешня Мценского района.

Общая масса изъятого у него наркотика превысила 227 граммов, что является крупным размером. Мужчина признал вину. Его наказали 1 годом лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»