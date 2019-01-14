В Орле задержали мужчину с полкило героина

Обыски прошли в съемной квартире задержанного.

Сотрудники наркоконтроля задержали 25-летнего орловца, при котором нашли двадцать свертков с наркотиками. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, лабораторная экспертиза показала, что в пакетах был героин.

В отношении мужчины СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере».

Позже в ходе розыска в съемной квартире задержанного силовики нашли еще два свертка с героином. Общий вес вещества достиг 527,5 граммов.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело. Теперь орловцу грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, что несколько дней назад в районе мясокомбината в Орле силовики задержали мужчину, который ехал в бордовом Renault Logan. В УМВД отметили, что уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков не имеет отношения к спецоперации, попавшей на видео.

ИА «Орелград»