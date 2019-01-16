Депутаты предсказали в Орле вторую волну обманутых дольщиков

На двух многоквартирных домах работы практически приостановились.

По данным депутатов облсовета, сейчас зреет проблема на объекте под названием «ЖК Разградский», расположенном в районе железнодорожного моста в парке Разградский. Об этом они сказали вице-премьеру Орловской области Николаю Злобину на заседании профильного комитета.

О проблеме на этом доме Николай Злобин не знал, но доложил депутатам, что сегодня у него пройдет встреча с представителями дольщиков из микрорайона «Первый», расположенного в Орловском районе за микрорайоном «Зареченский». Здесь приостановлены работы с начала декабря.

По данным «Орелграда», «Разградский» и «Первый» строит один и тот же застройщик, и работы на обоих объектах фактически приостановлены.

Напомним, строительство «Разградского» было скандальным с самого начала. Стройплощадка находится возле школы №38 и появилась там еще в 2013 году, но тогда предполагалось строительство платной парковки. По проекту же на месте должен был появиться физкультурный центр.

В 2014 году город предоставил компании «Стройсервис» площадку под многоэтажку. Сразу после этого начались протесты и митинги жителей, которые не хотели, чтобы вероломная стройка мешала им жить, а детям — учиться в школе: планировалось, что техника будет ездить к стройплощадке прямо через парковую территорию. Позже прокуратура нашла нарушения при проектировании и начале работ.

ИА «Орелград»