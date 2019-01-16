Орловец заплатил почти 1 млн рублей за отдых за рубежом

Мужчина «купил» себе право выехать за границу.

Этот случай произошел в Орле в канун новогодних праздников. Подробности рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Житель Орла хотел выехать за рубеж.

Однако на него наложили ограничения. Ему запретили покидать пределы РФ из-за долга по алиментам. Лишь при условии полного погашения задолженности запрет мог быть снят.

Приставы объяснили это должнику. Реакция последовала незамедлительно. Мужчина заплатил 899 тысяч рублей, после чего получил право пересечь государственную границу.

«В соответствии с Законом ограничение на выезд за пределы РФ судебные приставы устанавливают в ходе исполнительного производства в отношении должников, задолженность которых по судебным актам составляет 30 тысяч рублей и более», — напомнили в УФССП.

ИА «Орелград»