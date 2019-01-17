Арбитраж Центрального округа постановил снести «Славутич»

У владельцев известного кафе остался только один шанс — оспорить решение в Высшем арбитражном суде РФ.

Арбитражный суд Центрального округа 16 января оставил без удовлетворения жалобу владельцев кафе «Славутич», которых ранее обязали снести пристройку к дому на улице Гостиной. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Арбитраж подтвердил, что «Славутич» арендовал землю возле Торговых рядов на основании незаконных постановлений мэра Орла и руководителей управления госимущества Орловской области. Прокуратура потребовала снести кафе, и арбитражный суд региона удовлетворил ее иск.

Сначала владельцы «Славутича» оспорили его в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, но там тоже приняли сторону орловской прокуратуры. Рестораторы дошли до арбитража ЦО, но и здесь не снискали счастья.

Возможно, что решение суда Центрального округа будет оспорено в Высшем арбитражном суде РФ.

ИА «Орелград»