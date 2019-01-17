Дмитрию Медведеву расскажут об орловских наркоманах

Орловские парламентарии подготовили обращение к премьер-министру.

Облсовет народных депутатов планирует принять очередное обращение к федеральным органам власти. Его текст был обсужден на заседании профильного комитета. Если документ будет утвержден на сессии, то затем его направят в правительство страны и Госдуму.

«Обращение касается вопроса усиления ответственности в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения возложенных судом обязанностей пройти антинаркотические процедуры в виде диагностики, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую и социальную реабилитацию в связи с употреблением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (предшественников)», — пояснили в пресс-службе облсовета.

Также на заседании были заслушаны доклады экспертов в данной сфере — замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексея Ставцева и замглавврача БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» Андрея Бутырина.

По статистике, за 9 месяцев 2018 года на их медицинском учете в связи с потреблением наркотических и психотропных веществ состоит 37 несовершеннолетних. Из них у 14 диагноз был установлен впервые. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 23,3 процента.

За 9 месяцев прошедшего года оперативными сотрудниками УМВД к уголовной ответственности было привлечено 10 несовершеннолетних за сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере дистанционно-бесконтактным способом.

«Наиболее пораженной наркоманией является группа населения области в возрасте от 18 до 39 лет, — сообщили докладчики. — С 2016 по 2019 годы средний удельный вес наркопотребления в этой возрастной группе составил 99,3 процент от всех состоящих у наркологов выявленных лиц.

Это говорит о том, что пагубное пристрастие началось у них в период несовершеннолетия, но оно не было выявлено и больные наркоманией не попали в программы освобождения от зависимости и не подвергались мероприятиям профилактики».

ИА «Орелград»