Орловским перевозчикам пообещали сотни миллионов рублей

Правительство предусмотрело механизм субсидирования на ближайшие пять лет.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило пятилетнюю государственную программу развития транспортной системы региона. В ее состав включена подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Основными задачами объявлены обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, и удовлетворение спроса населения на перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении и по межмуниципальным маршрутам.

Объем финансирования подпрограммы составит 482,737 миллиона рублей, причем все эти средства будут выделены из бюджета регионы. Деньги предназначены на выплату субсидий перевозчикам. В частности, власти компенсируют им выпадающие доходы от перевозки льготников. Железнодорожникам также возместят разницу между действующим и экономически обоснованным тарифом.

Самый большой объем финансирования запланирован на 2024 год. Он составит 105 миллионов рублей. Что касается 2019 года, то в нем планируется выделить 77,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»