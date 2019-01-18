На дороги Орла потратят полмиллиарда

Глава администрации областного центра Александр Муромский утвердил в новой редакции ведомственную целевую программу «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы».

В частности, изменения внесены в раздел о финансировании.

Согласно обновленной версии в 2019 году на капитальный и текущий ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений, а также на содержание дорог будет выделено 537,563 миллиона рублей.

Основная часть расходов ляжет на Дорожный фонд Орловской области.

Из него будет выделено 388,046 миллиона рублей. Доля бюджета города Орла в 2019 году составит всего лишь 5,375 миллиона рублей. Оставшаяся сумма – 144,14 миллиона – должна поступить за счет «иных межбюджетных трансфертов».

ИА «Орелград»