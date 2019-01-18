Орловцам выдали слуховые аппараты

Соцстрах отчитался о работе с инвалидами в 2018 году.

Как сообщает Орловский соцстрах, в 2018 году инвалидам региона было выдано 3 миллиона изделий реабилитации. Согласно статистике, право на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями имеют более 30 тысяч жителей области.

В ФСС пояснили, что в прошлом году было заключено 177 государственных контрактов и исполнено более 37 тысяч заявок граждан. На эти цели орловское отделение Фонда потратило 178,6 млн рублей.

«Основная часть расходов — более 60 млн рублей — связана с приобретением протезно-ортопедических изделий, — уточнили в ФСС. — На эти деньги было закуплено более 9 тысяч изделий. Около 41 млн рублей ушло на закупку более 2,5 млн штук абсорбирующего белья и подгузников, около 30 млн рублей – на более чем 400 тысяч специальных средств при нарушении функций выделения, около 21 млн рублей – на 1183 кресел-колясок различной модификации, 6,7 млн рублей – на 1226 слуховых аппаратов».

Кроме того, около двух тысяч орловцев самостоятельно приобрели технические средства реабилитации. Им выдали компенсацию на общую сумму 50,2 млн рублей.

ИА «Орелград»