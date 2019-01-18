В Кромском районе орловец зарезал жену и едва не убил

Мужчине вменяют покушение на убийство.
СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Кромского районе по статье «Покушение на убийство».
Из материалов следствия известно, что 17 января 2019 года в поселке Кромы мужчина во время ссоры с женой схватил нож и начал наносить женщине удары. Довести свой умысел до конца орловец не смог — помешала мать.
«Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшей удалось выжить.После содеянного подозреваемый с места происшествия скрылся, однако в скором времени был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов», — пишет пресс-служба регионального ведомства.
В настоящее время собирается доказательная база. Подозреваемого планируют заключить под стражу.
ИА «Орелград»