В Кромском районе орловец зарезал жену и едва не убил

Мужчине вменяют покушение на убийство.

СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Кромского районе по статье «Покушение на убийство».

Из материалов следствия известно, что 17 января 2019 года в поселке Кромы мужчина во время ссоры с женой схватил нож и начал наносить женщине удары. Довести свой умысел до конца орловец не смог — помешала мать.

«Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшей удалось выжить.После содеянного подозреваемый с места происшествия скрылся, однако в скором времени был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов», — пишет пресс-служба регионального ведомства.

В настоящее время собирается доказательная база. Подозреваемого планируют заключить под стражу.

ИА «Орелград»