В Орле Александра Великого признали крупным мошенником

Липецкий преступник проведет пять лет в колонии строгого режима.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Липецкой области Александра Великого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Мужчина со звучным именем был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Было установлено, что Александр Великий выдал себя за сотрудника АО «АПК «Орловская Нива».

Он договорился с орловским предпринимателем о поставке 19,5 тонн мяса бройлеров. Затем мужчина обратился в «Орловскую ниву», выдав себя уже за сотрудника ООО «Мясофф». Как пояснили в прокуратуре, при помощи электронной почты он заключил фиктивные договоры поставки от имени ООО «Мясофф» с АО «АПК «Орловская Нива» на покупку мяса бройлера в количестве 19,5 тонн.

«Затем посредством электронной почты Александр Великий заключил от имени АО «АПК «Орловская Нива» фиктивный договор поставки мяса птицы в указанном количестве с орловским предпринимателем, — уточнили в надзорном ведомстве. — По указанному договору он получил от предпринимателя денежные средства в сумме 1,622 миллиона рублей, которые не оплатил АО «АПК «Орловская Нива»».

Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности Александра Великого. Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА «Орелград»