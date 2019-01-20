Орловец напал на женщину ради украшений

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского райсуда.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, под суд угодил ранее судимый житель Орла. Его признали виновным в совершении грабежа. Его жертвой стала знакомая.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего с конфликта он ударил потерпевшую, «причинив ей телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья».

Затем мужчина снял с нее золотые серьги и кольцо и присвоил их себе. Причиненный потерпевшей ущерб был оценен в 11 тысяч рублей. Суд назначил грабителю наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его жалобу без удовлетворения.

ИА «Орелград»